В ХМАО десять детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где не так давно в аварии погибли десять детей и двое взрослых, новое ЧП. На этот раз дети отравились угарным газом.

Инцидент произошел в одном из частных домов в городе Урай, где проживает семья с приемными детьми. По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность системы дымоудаления газового оборудования, с помощью которого отапливается дом.

В настоящий момент десять детей, проживающих в доме, где произошел инцидент, находятся в больнице. Состояние шести из них оценивается как среднетяжелое.

В связи с произошедшим власти города распорядились провести проверку газового оборудования, в том числе и в многоквартирных домах.

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