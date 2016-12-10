Пенсионера ограбили в подъезде собственного дома в Твери

Пенсионера ограбили двое преступников на лестничной площадке в подъезде собственного дома.

Добычей грабителей, по признанию 63-летнего мужчины, стала совсем маленькая сумма - всего 800 рублей, которая, конечно, не является для пенсионера столь незначительной. Как сообщает tvernews, на поиски похитителей денежных средств незамедлительно выехали полицейские патрули, которым удалось вскоре заметить двоих подозреваемых.

Впоследствии выяснилось, что пожилого человека ограбили два неработающих жителя Тверской области, 27 и 47 лет. В настоящий момент они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".