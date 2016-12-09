Турецкое агентство Haberler 9 декабря передает об инциденте с кортежем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства не пострадал, но четверо полицейских получили легкие ранения.

Местные СМИ сообщают, что кортеж главы Турции попал в аварию по дороге из Дворца Хубер на пятничную молитву в Стамбуле (факультет богословия в Мармаринском университете).

Известно о четверых раненых полицейских, которые были оперативно доставлены в больницу. В настоящее время на месте аварии работают спасатели и сотрудники полиции. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.