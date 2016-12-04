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На юге Москвы произошло серьезное ДТП, на место вылетел вертолет

4 декабря 2016, 13:34 [ «АН-онлайн» ]

На юге Москвы произошло серьезное ДТП, на место вылетел вертолет
фото: globallookpress.com
В воскресенье, 4 декабря, а юге Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
 
В результате аварии, согласно последней информации, пострадали три человека, в частности, двое детей. Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московской Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома номер 58 на проспекте Андропова - столкнулись сразу четыре автомобиля.
 
На место аварии экстренно вылетел санитарный вертолет, который доставит всех пострадавших в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.
 

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