С места ДТП в Москве пострадавших эвакуировали на вертолете

Для эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Калужского шоссев Москве был задействован вертолет. На трассе произошло столкновение двух иномарок.

Подробности происшествия в данный момент неизвестны. Сообщается, что в столкновении двух автомобилей пострадали три человека. Один из них - водитель одной из иномарок. Он был доставлен в карете скорой помощи в ближайшую больницу. Двух других пострадавших - девочек-подростков четырнадцати и пятнадцати лет - эвакуировали с помощью вертолета Московского авиацентра. Медики диагностировали у девочек переломы и сильные ушибы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

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