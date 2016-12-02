В лобовом столкновении под Тулой 2 декабря погибла женщина. Второй участник аварии, тоже дама, госпитализирована с места ДТП в тяжелом состоянии. Аврия произошла на 172 километре автодороги «Крым».

Под Тулой, при повороте на поселок Богучарово, произошло ДТП с участием двух иномарок, передает местный портал myslo.ru.

Автомобиль Opel по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. Сообщается, что удар был такой силы, что у Opel из моторного отсека вылетел двигатель. Водитель Opel скончалась на месте, а женщину, что была за рулем Nissan, доставили в больницу.

Точные причины ДТП установит следствие. Три дня назад на том же месте (поворот на Богучарово) погиб водитель отечественных «Жигулей», столкнувшись с иномаркой.







