Госдума предложила лишать водительских прав даже за легкие нарушения ПДД

В Государственной Думе первом чтении принят законопроект, который предусматривает возможность лишения водительских прав даже за незначительные нарушения ПДД, если они являются систематическими.

По новому закону, если его примут, водители могут остаться без прав на срок от одного года до полутора лет, если их трижды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. То есть теперь превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу или даже отказ уступить дорогу пешеходу может обернуться лишением прав. Депутаты уверены, что лишение прав будет дисциплинировать водителей.