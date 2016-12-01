В четверг, 1 декабря, исполнительному директору "Роскосмоса" Владимиру Евдокимову были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Следственный комитет полагает, что подозреваемого следует арестовать. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные следователя, сегодня в Басманном суде Москвы Евдокимову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Предполагается, что исполнительный директор "Роскосмоса" совершил мошенничество на сумму около 200 миллионов рублей, используя имущество самолетостроительной корпорации "МиГ".

В настоящий момент, согласно последней информации, Владимир Евдокимов задержан.