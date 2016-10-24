Роскосмос требует у Франции вернуть арестованные по делу ЮКОСа средства

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров направил премьер-министру Франции Манюэлю Вальсу письмо с требованием возврата госкорпорации средств, на которые был наложен арест в связи с иском бывших акционеров ЮКОСа.

В противном случае "Роскосмос" будет вынужден обратиться в арбитражный суд.

€300 млн "Роскосмосу" должна была перевести в качестве платы за поставку и обслуживание "Союзов" компания "Арианспйс", но деньги были заморожены по решению Арбитражного суда в Гааге, обязавшего российское государство выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Поскольку Россия отказалась выполнять это постановление, держатели акций прибегли к процедуре наложения арестов на российскую собственность (позже космическое агентство было признано структурой, не относящейся к госсобственности) за рубежом.

В апреле французский суд постановил снять арест и разблокировать €300 млн, причитающуюся Роскосмосу. Окружной суд Гааги признал решения постоянной палаты третейского суда недействительными и снял с России обязательства по выплате 50 млрд долларов, напоминает ТАСС.





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