Троллейбус и такси столкнулись в Москве

В четверг, 1 декабря, в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

Согласно последней информации, авария произошла неподалеку от дома номер 30 по Бережковской набережной. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в экстренных службах столицы, столкновение произошло между троллейбусом и такси.

К настоящему момент сведений о пострадавших в ходе ДТП не поступало. Информация о причинах случившегося сейчас уточняется.