Взрыв в Ростовской области был вызван поджогом

Стали известны причины взрыва, прогремевшего сегодня в поселке Федулов (Ростовская область) и унесшего жизни двоих человек. Специалисты установили, что произошедшая трагедия не была связана с неисправностью газового оборудования.

Ранее озвучивалась версия о взрыве бытового газа, однако она не нашла своего подтверждения. Следователи, работающие на месте происшествия, считают, что наиболее вероятной причиной инцидента является поджог. Было установлено, что в одной из квартир двухквартирного одноэтажного дома кто-то разлил около пятидесяти литров бензина, а затем поджег его.

Напомним, немногим ранее стало известно о гибели двух человек в результате взрыва, полностью разрушившего одну из квартир. Еще трое были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу.

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