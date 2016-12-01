В Ростовской области произошел взрыв газа, есть погибшие

Минувшая ночь ознаменовалась очередной трагедией, причиной которой стал взрыв бытового газа. На этот раз пострадали жители поселка Федулов Ростовской области. Здесь от взрыва погибли два человека.

Сотрудники МЧС России получили сообщение о взрыве в 3:45 по московскому времени. Как стало известно, инцидент произошел в одноэтажном жилом доме, поделенном на две квартиры, одна из которых при взрыве была разрушена полностью, другая получила значительные повреждения. Спасатели обнаружили под завалами тела двух человек. Еще три человека доставлены в больницу с травмами.

В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются.

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