Наряд конной полиции не был замечен одним из участников движения, и он сбил полицейскую лошадь. Пострадало больше животное, а не наездница, отделавшаяся ушибами. Ветеринары пытаются спасти животное.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Главная аллея и Проектируемый проезд, передает телеканал «Москва 24».

По свидетельству очевидцев, водитель белого автомобиля «Мазда» притормозил, чтобы пропустить конный наряд полиции, а вот водитель встречной «Киа» полицейских не увидел и наехал на лошадь.

«Киа» от удара отлетела и зацепила белую «Мазду», водитель которой все сделал правильно, но, тем не менее, автомобиль не уберег.

Медики на место аварии прибыли оперативно и пытаются спасти лошадь, получившую серьезные ушибы.