Голая женщина взбудоражила петербургское метро

Сегодня днём посетителям петербургского метро повезло увидеть необычное шоу. В переходе со станции «Пушкинская» на «Звенигородскую» его устроила молодая полностью голая женщина, бродившая в одних трусах.

Причины её появления в столь пикантном виде на людях, да ещё в не самом тёплом месте города и почти зимой, пока умалчиваются. Но судя по тому, что полицейские вызвали бригаду «Скорой помощи», дама находилась в недостаточно адекватном состоянии, напугав прохожих.

СМИ сообщают, что недавно обнаженную девушку встретили прохожие на Выборгском шоссе. От помощи она отказалась, но бдительные граждане позвонили в полицию. А в августе молодая москвичка устроила дебош со стриптизом прямо в отделении полиции. Её тоже пришлось отправить в медучреждение.

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