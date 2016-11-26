Пропавшие в Краснодарском крае десантники погибли

В Краснодарском крае нашли тела всех пропавших военнослужащих ВДВ.

Накануне «АН-онлайн» сообщили о том, что трое десантников пропали во время проведения учебных прыжков. На их поиски было брошено свыше тысячи человек.

Сначала спасатели обнаружили тело одного военного, затем еще двоих. По предварительной версии, десантники погибли из-за того, что при попадании в реку не успели отсоединить парашюты.

В настоящее время гибель бойцов ВДВ официально подтверждена пресс-службой Южного военного округа. Инцидент будет тщательно расследован. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

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