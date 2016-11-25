В Краснодарском крае пропали трое российских военнослужащих

Инцидент произошел в Краснодарском крае во время проведения учебных прыжков с парашютом. По некоторым данным, трое российских военнослужащих пропали после того, как оказались на земле.

Известно, что десантников отбросило на некоторое расстояние от того места, где было запланировано их приземление. В итоге они оказались в районе реки Кубань. Больше об их местонахождении не поступало никаких сведений, передает ria.ru.

В Темрюкском районе, где произошел инцидент, проводятся поиски военнослужащих, на которые брошены как силы ВДВ, так и полиции. Предпринимаются попытки для того, чтобы обнаружить военнослужащих в самое ближайшее время.