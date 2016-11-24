Полиция сообщила жительнице Орла, что приедет, когда ее убьют

Жительницу Орла зверски избил ее бывший сожитель. От травм, которые нанес ей мужчина, женщина скончалась на следующий день.

Как сообщается, жизнь пострадавшей превратилась в кошмар после того, как она решила расстаться со своим бойфрендом. Мужчина не захотел смириться с этим и стал преследовать даму сердца. Напуганная угрозами ранее судимого поклонника, женщина обратилась в полицию. Мужчину задержали, а потом отпустили. По всей видимости, обращение возлюбленной в полицию настолько его разозлило, что он решил мстить.

В то время, когда мужчина напал на свою жертву и стал ее зверски избивать, рядом оказались свидетели. Однако они не помогли несчастной. По некоторым данным, пострадавшая не нашла помощи и у стражей порядка. Перед смертью она записала якобы слова полицейских, которые сказали, что приедут, когда будет совершено убийство, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На данный момент бывший сожитель скончавшейся заключен под стражу.