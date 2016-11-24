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Девочку-пешехода сбил сотрудник полиции в Подмосковье

24 ноября 2016, 14:31 [ «АН-онлайн» ]

Девочку-пешехода сбил сотрудник полиции в Подмосковье
фото: globallookpress.com

Днем в среду, 24 ноября, в Московской области произошло ДТП с участием сотрудника полиции и ребенка.

Полицейский на личном автомобиле сбил четырнадцатилетнюю девочку, вследствие чего она получила травмы. Как сообщает сегодня СУ СК России по региону, авария случилась в Щелковском районе на автодороге Щелково - Фряново, после нее подросток был экстренно госпитализирован.

В настоящий момент по факту ДТП проводится доследственная проверка. Известно, что в момент происшествия 50-летний сотрудник полиции не находился при исполнении служебных обязанностей.

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