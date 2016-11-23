Пятилетняя девочка умерла в детсаду под Тулой

Жители города Ефремов (Тульская область) шокированы трагедией, произошедшей сегодня в одном из местных детских садов. Здесь после занятий погиб пятилетний ребенок.

По предварительным данным, девочке стало плохо во время игровых занятий, сопряженных с физической нагрузкой. Воспитатели немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила потерявшего сознание ребенка в больницу. Однако все попытки врачей спасти жизнь девочки оказались тщетными: через некоторое время она скончалась.

В настоящий момент следственных органов выясняют, были ли у ребенка заболевания, при которых противопоказаны физические нагрузки. Причину смерти двочки устанавливают специалисты.

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