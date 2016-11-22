В московской многоэтажке бушует пожар, есть жертвы

Во вторник, 22 ноября, в центре Москвы в одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул серьезный пожар.

Пламя охватило помещение на седьмом этаже дома номер 44, расположенного по улице Воронцовской. Жильцы многоэтажки отметили, что в квартире, где произошел пожар, проживала пьющая семья - отец и сын постоянно употребляли спиртные напитки и приводили к себе людей без определенного места жительства.

Как уточняет телеканал "Звезда", в результате возгорания погиб один человек. Сотрудники пожарной охраны смогли оперативно потушить огонь, он не перекинулся на другие помещения. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.