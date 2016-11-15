На севере Москвы загорелась школа

Возгорание в средней школе на улице Авангардной (север Москвы) произошло из-за короткого замыкания в электросети. Прибывшие пожарные вовремя провели эвакуацию, а затем локализовали и потушили огонь.

Сотрудники МЧС ликвидировали 15 ноября пожар в общеобразовательной школе в северном районе столицы, передает «Лента.ru».

Причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитке на третьем этаже здания школы. Спасатели вывели наружу 720 школьников и коллектив учителей и администрации – 30 человек.

Никто не пострадал, пожар потушен. Пожарные предупреждают, что о возгорании следует сообщать в МЧС незамедлительно, как это и сделали в школе на Авангардной.