В одну из квартир в центре Москвы заползла ядовитая змея

Вечером в понедельник, 21 ноября, в Тверском районе Москвы в квартире была обнаружена ядовитая змея.

Данную информацию подтвердил дежурный офицер пресс-службы Главного управления МЧС по столице. На место происшествия выехали сотрудники экстренной службы и выявили, что змея в квартире действительно была, однако уже скончалась, вследствие чего не представляла никакой опасности для людей, передает "Российская газета".

Выяснилось, что змея, оказавшаяся ядовитой, сбежала из террариума, который находился в соседней квартире. Хозяйка пресмыкающегося не сумела найти своего питомца, а тот по по трубам пробрался в соседнее помещение.