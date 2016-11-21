Пропавшую жительницу Новосибирска обнаружили мертвой

Жительница Новосибирска 24-летняя Ольга Чеканова пропала 19 ноября, и все это время ее искали родственники и полиция. Девушку нашли, но уже мертвой. Ранее «АН-онлайн» сообщали об исчезновении девушки.

Труп пропавшей Ольги Чекановой обнаружен на звероферме в Каинской заимке, в километре от того места, где ее ранее высадил таксист, передает НГС.

Напомним, Ольга Чеканова 19 ноября после вечеринки в новосибирском клубе «Бункер» села в такси, чтобы поехать к своему парню. Больше девушку не видели. Ольга почему-то впервые не доехала до дома своего мужчины и вышла раньше, как уверяет таксист, что вез ее. Вещи и документы дамы были выброшены в сугроб недалеко от места, где девушка вышла из такси. Причем, все деньги в кошельке Чекановой остались на месте.

Полиция расследует этот инцидент, но пока в деле больше вопросов, чем фактов.