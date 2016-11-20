Жительница Новосибирска исчезла в ночь на 19 ноября, причем весьма таинственно: то, что известно сейчас полиции про обстоятельства исчезновения девушки, прояснить ничего не может, скорее – запутать...

Жительница Новосибирска 24-летняя Ольга Чеканова пропала в ночь на 19 ноября, передает НГС.

Родственники девушки обратились в полицию вечером 19 ноября, так как выяснилось, что к своему парню девушка накануне не попала. Дама ушла из дома днем 18 ноября (Нижняя Ельцовка, улица Лесосечная) и с тех пор дома не появлялась, ее телефон недоступен.

Полиция выяснила, что в ночь на 19 ноября дама была в местном ночном клубе, что находится в Академгородке. На камерах видеонаблюдения есть запись, как Ольга садится в такси. Через несколько часов, около 10.00, дамскую сумочку Оли с ее деньгами и документами нашел водитель маршрутки недалеко от дома, где живет парень девушки.

Полиция нашла таксиста, что подвозил даму, - он клянется, что высадил пассажирку рядом с остановкой (там же и сумочку нашли) и уехал. Парень пропавшей говорит, что Ольга, с которой он встречается уже год, всегда приезжала прямо к его дому, не останавливаясь нигде.

Вещи пропавшей нашли в сугробе, - похоже, их умышленно выбросили, а не случайно обронили.

Пока следы Ольги, девушки приметной (рост – 175, длинные русые волосы) не найдены. Полиция просит сообщать всех, что знает о ее местонахождении по телефонам в Новосибирске 232-28-35, 232-70-89 или 02.