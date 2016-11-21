Двое липчан утопили собутыльника, решив, что он умер

Застолье, начавшееся в одном из баров Липецка, закончилось для местного жителя трагически - в реке: его утопили собственные собутыльники, решив, что он умер. Тело липчанина было обнаружено в начале октября.

Как удалось выяснить следователям, трое приятелей распивали спиртные напитки сначала в баре, а потом переместились домой к одному из них, где и продолжили банкет. Но спиртного им показалось мало, и тогда в ход пошли наркотические вещества. Когда один из собутыльников потерял сознание, двое других забеспокоились, но не о здоровье своего же приятеля, а о собственной безопасности. Решив, что их друг уже умер, они решили спрятать тело, чтобы избежать обвинений.

Погрузив друга в автомобиль, липчане отвезли его к реке, наполнили одежду камнями и сбросили в воду.

Как было установлено судмедэкспертами, смерть мужчины наступила в результате утопления. В настоящий момент оба причастных к преступлению липчанина сознались в содеянном.

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