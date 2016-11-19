В Москве трое мужчин скончались после застолья с алкоголем и метадоном

Для троих мужчин застолье в московской квартире их приятеля закончилось самым трагическим образом: употребление спиртных напитков и наркотических веществ привело к их гибели.

По предварительным данным, житель Москвы пригласил к себе в квартиру, расположенную в доме на востоке столицы, троих приятелей. Посиделки начались с распития алкоголя, но этого гостям оказалось мало и в ход пошло наркотическое вещество - метадон. Сам хозяин квартиры от употребления наркотиков и спиртного отказался, и именно это спасло ему жизнь.

Заметив, что троим его гостям стало плохо, москвич позвонил в скорую, однако приехавшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть.

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