В Подмосковье украли полкилометра железной дороги

Кому мешало железнодорожное полотно или кто за счет него хотел обогатиться, выясняют сейчас правоохранительные органы Московской области. Полкилометра путей пропало 20 ноября под городом Серпухов.

Пропажу путей обнаружил обходчик на одной из станций под городом Серпухов, передает «Лайф».

Железнодорожные рельсы отсутствовали на двух участках для маневровых рейсов. Собственник похищенной дороги – Курское направление. Украдено (снято и вывезено) 344 метра подъездных путей ветки "Серпуховский продторг" и 154 метра рабочих путей «Серпухов — Ветка».

Руководство станции заявило о пропаже рельсов в полицию, воров ищут.