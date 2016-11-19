Питерского учителя физики обвинили в изнасиловании школьницы

Вчера вечером в полицию обратилась мама ученицы одной из средних школ города Санкт-Петербурга. Девочка утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны преподавателя физики в школьном кабинете.

О произошедшем девочка пожаловалась своей маме, которая после этого обратилась к директору учебного заведения и написала заявление в полицию. В настоящий момент известно, что преподаватель, обвиненный в совершении насилия над своей 15-летней ученицей в кабинете физики, уволился из школы. По данным Life, его учительский стаж составляет 28 лет, а также он неоднократно номинировался на премию “Учитель года”.

В настоящий момент полиция проводит проверку.

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