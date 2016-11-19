Уральские школьники госпитализированы с подозрением на отравление психотропным веществом

В Среднеуральске трое подростков были в экстренном порядке госпитализированы. Врачи заподозрили, что пострадавшие употребляли психотропные вещества.

Сегодня утром неадекватное поведение 13-летних подростков привлекло внимание прохожих. Все трое, юноша и две девочки, были доставлены в медучреждение. В настоящее время проводится токсикологическая экспертиза, результаты которой будут известны только через несколько дней. Медики предполагают, что причиной, вызвавшей опасное состояние у подростков, стало употребление ими психотропных препаратов. По предварительным данным, перед началом занятий в школе все трое выкурили сигарету с неизвестным содержимым.

В настоящий момент известно, что подростки воспитывались в благополучных семьях и ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Читайте также: