В Челябинской области собаки разорвали ребенка

В Челябинской области на семилетнего мальчика напали две собаки, сбежавшие из соседнего дома.

Как сообщили в региональном управлении СК, растерзанное тело ребенка было обнаружено в поселке Тюлюк Катав-Ивановского района. По факту нападения на мальчика собаками возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящий момент специалисты занимаются выявлением владельца псов. Расследование уголовного дела находится под контролем главы следственного управления СКР по Челябинской области.