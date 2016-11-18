В ивановском колледже нашли тело студентки

В туалете педагогического колледжа города Иваново сегодня было обнаружено тело 19-летней студентки. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что девушка покончила с собой.

По предварительным данным, на теле погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти. Следователи предполагают, что девушка могла свести счеты с жизнью, отравившись лекарственными препаратами. Не исключается также, что смерть студентки была вызвана естественными причинами. Это предстоит выяснить экспертам в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники следственных органов начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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