Следствие предположило, почему убили предпринимателя в Москве

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали о громком убийстве, которое потрясло столицу. В полицию позвонили очевидцы происшествия. Они сообщили, что около одного из бизнес-центров был застрелен человек. Стали известны некоторые детали происшествия.

Сообщается, что убитый оказался 50-летним бизнесменом. Его имя Игорь Меклер. Застреленный являлся совладельцем фирм, которые занимаются ремонтом и торговлей. Есть сведения, что убитый был ранее объявлен банкротом. Следствие не исключает, что его смерть каким-либо образом может быть связана с долгами или коммерческой деятельностью, сообщает kp.ru.

На данный момент идет следствие, в ходе которого выясняются все детали происшествия. Уже возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - "убийство" и "незаконный оборот оружия".