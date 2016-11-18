|10:10
В Санкт-Петербурге экстренно закрыли станцию метро
|09:52
В США приговорили к 40 годам тюрьмы отца, застрелившего насильника дочери
|08:50
На Урале воспитательница вывела малыша на прогулку босиком в мороз
|08:13
Юная жительница Новосибирска выбросилась из окна восьмого этажа
|08:09
Следствие предположило, почему убили предпринимателя в Москве
|17.11 22:44
Топ обвинений Госдепа в адрес России
|17.11 21:54
Обама заявил о наличии доказательств о причастности России к кибератакам
|17.11 21:00
На севере Москвы застрелили бизнесмена
|17.11 20:59
Кремль начинает налаживать контакты с командой будущего президента США
|17.11 20:13
Хасана Бароева лишили серебра ОИ-2008 из-за допинга
|17.11 18:46
Челябинские чиновники купили сироте непригодный для жилья дом
|17.11 18:37
В Удмуртии школьник выстрелил из пневматики в глаз ученицы
|17.11 17:47
Российский МИД ответил на обвинения о влиянии России на выборы в США
|17.11 17:30
Лукашенко назвал ошибку СССР
|17.11 16:55
Путин и Трамп совпали в оценке отношений России и США
|17.11 16:38
Российское правительство резко осудило отношение Госдепа США к телеканалу RT
|17.11 16:17
На Урале проверят сообщения о том, что в детском саду ребенка вывели на улицу босым
|17.11 16:05
Праздник на ковре
|17.11 15:50
Путин и Трамп разговаривали о возможности встречи
|17.11 14:53
Названа дата встречи Путина и Лукашенко
|17.11 14:31
Россиянам сократили прожиточный минимум в III квартале
|17.11 14:27
Германия вернет в Афганистан 12 тысяч беженцев
|17.11 14:21
На севере Москвы мужчина после поцелуя проломил женщине череп
|17.11 13:49
Двое московских подростков скончались после нарковечеринки
|17.11 13:17
Взрыв прогремел на детской площадке в Санкт-Петербурге
|17.11 12:43
В Москве горит детский сад, проходит эвакуация
|17.11 12:33
СМИ: Россия в 2016 году заработала на нефтяных ценах 400 млрд рублей
|17.11 12:27
В Нижнем Новгороде ликвидирован боевик ИГ
|17.11 11:55
Омскому школьнику на уроке труда пробили голову молотком
|17.11 11:11
Жительница Волгограда скончалась в ходе пластической операции