В Удмуртии школьник выстрелил из пневматики в глаз ученицы

В последнее время все чаще приходят сведения о травмах, которые получают люди от пневматического оружия. Один из таких инцидентов произошел в Удмуртии.

Как сообщается, учащийся седьмого класса принес в школу пневматический пистолет. Друзья парня крайне заинтересовались оружием. Во время перемены мальчики начали его рассматривать. В этот момент один из ребят нажал на курок. В школе прогремел выстрел, сообщает ntv.ru.

К несчастью, поблизости оказалась одна из учениц. Пуля попала ей прямо в глаз. Девочку экстренно отправили в больницу. На данный момент не сообщается никаких сведений о ее самочувствии. Следствие выясняет детали происшествия.