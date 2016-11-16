На Ямале нефтяники бастуют и мрут, но им все равно не платят

Долги по зарплате на Ямале копятся с января 2015 года. Терпения вахтовиков лопнуло и они пошли на непопулярные меры: прекратили работу. Основной должник перед рабочими - нефтегазовый холдинга «Проминдустрия».

Начальство «Проминдустрии» объясняет задолженность по зарплате европейскими санкциями за присоединение Крыма к России и «неясностями» в отношениях с «Новатэком», передает «Росбалт».

Многократные обращения рабочих в Прокуратуру и суд никаких результатов не дали. С 15 ноября два десятка вахтовиков предупредили своих работодателей о прекращении работы в Надыме. С 12 ноября бастуют 46 рабочих в Новом порту. 16 ноября к своим коллегам примкнули еще 18 вахтовиков.

Известно, что 60 рабочих Еты-Пуровского месторождения со 2 ноября находятся в состоянии голодовки, - там зарплату вообще не видали с мая 2016 года.

В бараках, где голодают вахтовики, нет отопления и медперсонала (медики уволились). Уже есть жертвы: скончался один мужчина.