Для брата ничего не жалко: китаянка хотела продать девственность для спасения родственника

Брат китаянки Сюй страдает лейкемией и для очередной операции были нужны деньги. Сюй написала соответствующий плакат и пошла с ним в метро. У студентки 19 лет кроме девственности ничего не было…

Хоть стремления Сюй были чисты, по китайским законам торговля девственностью в метро – дело уголовно наказуемое, о чем ей и сообщил прибывший на место наряд полиции, передает «Лента.ru».

Сюй предлагала свою невинность за 200 тысяч юаней (это приблизительно 1,9 млн рублей). То, что деньги были нужны на лечение брата, полицию не растрогало: закон есть закон и девушке не дали «заработать».

Семья китаянки потратила на пересадку костного мозга брату Сюй все сбережения, вот сестра и решилась на крайние меры. Сам брат о затее сестры ничего не знал и очень огорчился, что доставляет семье столько хлопот.