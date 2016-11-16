Восьмилетний ребенок из Иванова умер после неудачной анестезии

В городе Иваново в настоящий момент следователи проводят целый ряд экспертиз и допросов по факту смерти восьмилетнего ребенка.

В августе текущего года мальчик скончался после неудачного применения анестезии. Ребенок был доставлен в больницу с переломами костей рук и ног 11 июня, ему провели экстренную операцию, после которой наступила кома.

Как сообщает ivday.ru, ссылаясь на данные сотрудников Следственного комитета России по Ивановской области, впоследствии было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей.