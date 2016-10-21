В Подмосковье мальчик умер во время занятий карате

В Подмосковной Малаховке накануне произошло страшное происшествие - ребенок умер во время занятий карате.

Одиннадцатилетний мальчик почувствовал себя плохо во время занятий карате в клубе "Шахтер", сообщает сегодня портал "Газета.Ru". Уточняется, что тренер вызвал "скорую помощь", однако ребенок скончался еще до приезда врачей. Источник уточнил, что юный спортсмен имел справку от медиков, которая допускала его к занятиям.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов и специалисты в области медицины пытаются выявить причину смерти мальчика.