В Москве школьница выпала из окна на четвертом этаже

Трагедия произошла у метро «Академическая» в юго-западном районе Москвы. Сообщается, что из окна на четвертом этаже школы № 199 выпала одна из учениц. Ребенка в тяжелом состоянии доставили вертолетом в больницу.

Об инциденте со школьницей журналистам сообщили в столичном авиационном центре. Известно, что несчастье произошло около 16.00 мск. Школа находится на улице Дмитрия Ульянова, 15 (корпус 1).

Известно, что ребенок после падения выжил, но находился в крайне тяжелом состоянии, поэтому пришлось вызывать вертолет, чтобы доставить школьницу в московское НИИ травматологии и хирургии. В причинах трагедии разбирается полиция.