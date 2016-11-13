В Москве столкнулись шесть автомобилей, один врезался в остановку

Крупная авария произошла на юго-востоке столицы. Здесь одновременно столкнулись шесть автомобилей, причем один из них вылетел на трамвайную остановку и сбил находящихся там людей.

По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение скоростного режима в условиях гололеда. В настоящее время известно о десяти пострадавших, из них девять, включая 14-летнюю девочку, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По оценкам врачей, тяжелых травм никто из них не получил. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Сотрудники полиции работают на месте аварии, опрашивают очевидцев и водителей попавших в ДТП автомобилей.

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