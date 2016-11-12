В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП

Снегопад, переходящий в ледяной дождь, вызвал в столице многокилометровые пробки и стал причиной многочисленных дорожно-транспортных происшествий.

Всего по сообщению Госавтоинпекции в Москве за сутки зафиксировано 880 аварий, большая часть из которых произошла из-за несоблюдения скоростного режима и опасного маневрирования при гололеде. В ГИБДД при этом отметили, что в ДТП при этом пострадало 26 человек.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать осторожность при движении по мостам, путепроводам и эстакадам, а при возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте.

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