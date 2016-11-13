На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение

Утром в воскресенье, 13 ноября, в Наро-Фоминском районе на Киевском шоссе полностью перекрыли движение автомобилей.

Уточняется, что инцидент в Подмосковье произошел сегодня из-за упавших на дорогу крупных деревьев. Согласно данным портала Life, сразу два дерева рухнули на проезжую часть в месте, где железная дорога в районе станции Бекасово пересекается с Киевским шоссе.

В настоящий момент на обеих полосах вышеуказанного участка дороги не могут ездить машины. На место уже выехали сотрудники экстренных служб, которые устранят последствия случившегося.