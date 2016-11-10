Юная жительница Башкирии совершила самоубийство, оставив матери записку

В СтерлНа чердаке жилого дома в Стерлитамаке был обнаружен труп девушки - местной жительницы.

Предполагается, что 20-летняя уроженка Башкирии свела счеты с жизнью, оставив своей матери предсмертную записку. Как сообщает сегодня портал ProUfu.ru, ссылаясь на собственный источник, тело девушки нашли на улице Муратова на чердаке дома номер два.

Видимых телесных повреждений на теле умершей не зафиксировано. Данные, которые содержатся в записке, пока не разглашаются. Ведется расследование.