В отеле в центре Москвы постоялица покончила с собой

Покончить жизнь самоубийством решила женщина, остановившаяся в одном из отелей Москвы. 27-летняя Ольга П. заранее приготовилась к суициду, написав предсмертную записку своим родным и близким людям.

Передозировка препаратами стала причиной смерти 27-летней женщина, которая выбрала в качестве места для самоубийства отель «Китай-город», который находится в центре Москвы на Лубянском проезде. Девушка родилась в Ростовской области, сообщает Life.ru.

Что привело молодую женщину к самоубийству, пока неизвестно. Полиция выясняет подробности происшествия, для чего организована доследственная проверка по факту самоубийства в московском отеле.

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