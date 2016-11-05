Как это могло произойти, пытаются понять опытные инспекторы ГАИ и водители: машина после аварии превратилась в кусок покореженного металла, а на 23-летнем парне –только синяки да легкие ссадины…

Сообщается, что ДТП произошло утром 4 ноября, но известно о нем журналистам стало только 5 ноября, передает портал gorobzor.ru.

23-летний юноша за рулем ВАЗ-21102 на извилистом шоссе не справился с управлением и «жигуленок» опрокинулся и врезался в столб. Так как удар пришелся на моторный отсек, салон автомобиля буквально сплющился. При этом парень почти не пострадал, отделавшись легкими ссадинами.

Авария произошла на 42 километре автодороги Толбазы – Красноусольский. Наш герой ехал со стороны деревни Цапаловка в сторону села Красноусольский. Парень после визита в больницу был отпущен домой, а подробности аварии в местном ГИБДД изучают еще и с интересом, пытаясь вычислить «формулу чуда».