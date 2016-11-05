Это можно было бы принять за мираж, но таинственные объекты (да, их было несколько) попали на радары спецслужб Москвы. Сообщается, что объекты находились в воздушном пространстве над «Сколково».

Известно, что неопознанных аппаратов было два, и они не могли быть частными вертолетами, поскольку специальные радары такие аппараты не фиксируют, передает inforeactor.ru.

Известно об инциденте стало только что, хотя произошел он еще 2 ноября. Неопознанные аппараты летали над центром инноваций «Сколково» около суток, и их зафиксировали радары аэропорта «Внуково». Так как идентифицировать объекты не получилось, службы аэропорта доложили о произошедшем в соответствующие органы по форме. Началось расследование данного случая.