Вертолет рухнул на частный дом в Сочи

Во вторник, 1 ноября, на частный дом в Адлерском районе Сочи рухнул вертолет.

Как сообщает осведомленный источник, в результате серьезной аварии погиб один человек, а пострадали не менее пяти. Согласно данным РИА "Новости", вертолет АС-50 упал прямо на крышу дома номер 37, расположенного на улице Цимлянская. Отмечается, что воздушное судно во время крушения частично разрушилось, однако пожара за этим не последовало, хотя топливо было разлито.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Данных о причинах крушения летательного аппарата пока не поступало.