В Москве задержан фигурант “дела о гонках на Gelandewagen” за новое нарушение

Всего две недели прошло с того момента, как суд вынес решение по делу “мажоров на Gelandewagen”, а полностью оправданный Авдувахоб Маджидов уже снова задержан за нарушение ПДД.

Как сообщает “РИА Новости” со ссылкой на собственные источники в полиции, сотрудники ГИБДД на Новом Арбате остановили иномарку, двигавшуюся по разделительной полосе. Находившиеся в автомобиле молодой человек и девушка при этом не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, при проверке документов выяснилось, что они принадлежат другому лицу. Личность находившегося за рулем молодого человека была установлена после того, как он был доставлен в отделение полиции. Им оказался Авдувахоб Маджидов, фигурант получившего большой резонанс “дела о гонках Gelandewagen”.

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