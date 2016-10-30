Офицер МЧС подстрелил на охоте самарского чиновника

Несчастный случай произошел 30 октября на охоте в Самарской области, где были ранены два человека. Сообщается, что в ходе пристрелки ружье случайно выстрелило. Заряд угодил в члена правительства региона.

От случайного выстрела пострадал заместитель председателя самарского правительства Юрий Иванов, передает «Волга Ньюс». Чиновник был срочно доставлен в больницу с ранением живота и предплечья. Врачи оказали раненому необходимую помощь и в настоящее время его жизнь вне опасности.

Ружье произвольно выстрелило у офицера внутренней службы Дмитрия И. в чине майора. Дмитрий И. возглавляет отдел ОНД ГУ МЧС по Пестравскому и Красноармейскому району Самарской области. Сообщается, что при выстреле пострадал еще и сотрудник полиции Владислав К.

Иванов стал заместителем председателя правительства Самарской области в 2013 году, а до этого он три года был главой регионального МЧС.