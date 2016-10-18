В ракетно-космическом центре Самары пожар

В Самаре на территории ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" горит складское помещение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Площадь пожара – порядка 400 квадратных метров.

В настоящее время пожар тушат подразделения МЧС Самарской области, передает ТАСС. Сообщается, что на территории РКЦ горит двухэтажное складское помещение. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС около 13.00 мск. Известно, что пострадавших нет, причины возгорания пока не установелны.

Самарский завод «Прогресс» ведет свою историю с 1894 года, когда известный предприниматель и изобретатель Юлий Меллер основал в Москве фабрику «Дукс» по производству велосипедов. В настоящее время Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс»- одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Ракеты-носители производства «ЦСКБ-Прогресс» осуществляют запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС.