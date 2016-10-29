На Можайском шоссе в ДТП попало 13 автомобилей

На Можайском шоссе у населенного пункта Пепхушков в течение нескольких минут столкнулись тринадцать автомобилей. На трассе возникла пробка в несколько километров, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Свидетели массовой аварии предполагают, что она произошла из-за плохого сцепления с дорожным покрытием: трассу засыпало снегом. Осадки образовали жидкую «кашу» поверх дорожного полотна, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что некоторые водители не смогли справиться с управлением и врезались в ограждение трассы. На месте работают спасательные службы и сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается. Движение по дороге затруднено.